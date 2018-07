Na Ptuju vzpostavili zavetišče za brezdomne osebe

Ptuj, 23. julija - Na Zadružnem trgu na Ptuju so vzpostavili dnevni center in zavetišče za brezdomne osebe. Po besedah župana Mirana Senčarja je danes sprejel prve obiskovalce. "Tu gre za ljudi, ki so ostali brez stanovanja, in jim moramo pomagati," je pojasnil na današnji seji mestnega sveta.