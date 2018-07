Jeklarji v družbi Štore Steel za 10. avgust napovedali celodnevno stavko

Štore, 23. julija - V družbi Štore Steel po več krogih pogajanj stavkovnega odbora in vodstva podjetja do dogovora ni prišlo, zato so jeklarji danes napovedali celodnevno stavko za 10. avgust, to je nekaj dni po kolektivnem dopustu, so sporočili iz Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS). Bistvo stavkovne zahteve jeklarjev je 23-odstotni dvig dodatka za pogoje dela.