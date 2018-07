Velenje, 23. julija - Člani nadzornega sveta Gorenja so se danes sešli na konstitutivni seji, na kateri so za svojega predsednika izvolili Bernarda C. Pasquierja. Namestnika sta postala Bachtiar Djalil in Krešimir Martinjak. Izvolili so tudi člane revizijske komisije nadzornega sveta.