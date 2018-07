V višje strokovno izobraževanje sprejetih skoraj 97 odstotkov kandidatov

Ljubljana, 23. julija - Od 3087 kandidatov, ki so se v prvem prijavnem roku želeli vpisati v višje strokovno izobraževanje, je sprejetih 2317 oziroma 96,8 odstotka, zavrnjenih pa 77 oziroma 3,2 odstotka. Prva želja za vpis se je uresničila 97 odstotkom kandidatov, so objavili na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.