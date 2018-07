V stari košarici za kruh odkrili prvi demo posnetek vokala Davida Bowieja

London, 24. julija - Skupaj s staro košarico za kruh je na plano prišel prvi demo posnetek, na katerem leta 2016 preminuli britanski glasbenik David Bowie poje vodilni vokal. Trak s posnetkom, na katerem Bowie prepeva pesem I Never Dreamed, je med selitvijo na svojem domu našel David Hadfield, nekdanji bobnar in menedžer prve Bowiejeve glasbene skupine The Konrads.