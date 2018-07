Tedenska napoved - rekreacija od 24. do 30. 7.

IZBRANI DOGODKI

Tekaško popotovanje z Urbanimi tekači 2018: iz Ljubljane v Logarsko dolino

Ali si želite teči iz Ljubljane v Piran ali pa iz Celja v Ljubljano ali pa še kje drugje, kamor vse nas bodo še nesle naše noge? Tekaška popotovanja ali kar ultramaratoni se raztezajo čez več dni. V tem času v lahkotnem tempu in krajšimi postanki prepotujemo od tu do tam. Privoščimo si dobro hrano, ogledamo si kulturne in naravne zanimivosti, ki jih srečamo na poti in zaužijemo zaslužen počitek. Ta popotovanja so primerna tudi za nekoliko manj pripravljene, saj lahko taki del poti tudi prekolesarijo. Spremlja nas kombi, v katerem so okrepčila in naša oprema. Tokrat gremo V Logarsko dolino, razdalja do 77 km. Dogodek bo v nedeljo, 29. julija. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

Kolesarska velika nagrada Kranja

Tokratni spored dogodka bo glede na prejšnja leta malce spremenjen. Tekmovalni program se bo začel v soboto, 28. julija, v zgodnjih popoldanskih urah s tradicionalnim kriterijem okoli Globusa, ki je že nekaj let uvertura v dogajanje na Gorenjskem. Poleg članskih in mladinskih kategorij, za katere bo tokratna preizkušnja štela za državno prvenstvo, se bodo na 800 metrov dolgem krogu pomerili tudi mlajši dečki in deklice. Med starti mlajših kategorij in startom članske dirke pa bodo na svoj račun prišli tudi najmlajši otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva, letošnjo novost pa bo predstavljala dirka za sponzorje, trenerje in spremljevalno osebje. Tekmovalni program se bo nadaljeval v nedeljo, 29. julija, ko bo ob 13.30 uri na sporedu najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka, ki je pri mednarodni kolesarski zvezi označena z drugo kategorijo. 50. Velika nagrada Kranja - memorial Filipa Majcna poteka v okolici Kranja, zato bo zelo zanimiva za gledalce, ki vsako leto bučno spodbujajo močno mednarodno konkurenco. Letos bodo Jelenov klanec, po katerem slovijo dirke v Kranju, kolesarji prevozili kar 13-krat. Informacije: http://kklub-sava.si/

KOLEDAR

TOREK, 24. julija

SREDA, 25. julija

LJUBLJANA - Delavnica tehnike vožnje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: bande; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

PODTURN - 5. Sprint na Bazo 20; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 26. julija

LJUBLJANA - Delavnica za Rajderke: skoki; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 27. julija

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Potepanje po vrhovih zahodne Srbije; planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

BRNIK - Treking Damavand (Ira, 5671 m); planinstvo. Informacije: www.izimanija.si/treking-odprava-damavand/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREDDVOR - Velika Baba (2016 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PRESERJE - Bohinjska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

PRVAČINA - Praznik breskev:; pohodništvo. Informacije: www.td-prvacina.si

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

SOBOTA, 28. julija

LJUBLJANA - Tofana di Mezzo (Ita, 3244 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Jepca (1610 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Srbija in Bolgarija; pohodništvo - treking. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vodnikov Vršac (2194 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Prestreljenik (Ita, 2499 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Zajavor (Ita, 1815 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

TRŽIČ - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BREŽICE - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Izlet in ogled Rafkovega rova; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

FRAM - Z Gorenjske na Primorsko; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Planinski tabor; planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si/

GORNJI GRAD - 3. Medeni tek; tek.

HRASTNIK - Velika Baba (2127 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

JESENICE - Balinarski turnir za pokal mesta Jesenice; plavanje. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KAMNIK - Črno jezero (1294 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Visoki Goll (Nem, 2522 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOČEVJE - Hafner (Avt, 3076 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Roška pravljica; kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Roška pravljica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

LENART - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Košutnikov turn (Avt, 2133 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LUČE - Ute (2029 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Kanin (2260 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MENGEŠ - Planinski tabor 2018; planinstvo. Informacije: Boštjan Borštnar, prijave@pd-menges.si; http://pd-menges.si

MEŽICA - Zirbitzkogel (Avt, 2394 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Pernice (1064 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Monte Peralba (Ita, 2694 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Veliki Babanski skedenj (2121 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PREBOLD - Prečenje Pohorja; planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREVALJE - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Ameringkogel (Avt, 2187 m); planinstvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA NA POHORJU - Cipernik (1745 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEŽANA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Vodnikova koča (1817 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Strma peč (Ita, 2379 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VIPAVA - Planinski tabor; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

VIŠNJA GORA - Gradišče (706 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽIRI - Prihova in Sladka gora; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

ŽIROVNICA - Pot kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: http://visitzirovnica.si/dogodki/

POLJČANE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Triglav (2864 m); planinstvo.

NEDELJA, 29. julija

LJUBLJANA - Tekaško popotovanje z Urbanimi tekači 2018: iz Ljubljane v Logarsko dolino; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

LJUBLJANA - Črnelska špica (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Bistriški vintgar; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CERKNO - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOBROVO - Visoka Ponca (2275 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

KAMNIK - 19. gorski tek na Grintovec; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

KOPER - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Po ulicah Kranja; kolesarstvo. Informacije: www.kklub-sava.si

MARIBOR - Porezen (1630 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

PRESERJE - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ROGAŠKA SLATINA - Anin pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ROGAŠKA SLATINA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEVNICA - Potepanje po severni Bosni in Hercegovini; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

TOLMIN - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

PUCONCI - Memorial Damjan Vučak; mali nogomet.

PONEDELJEK, 30. julija

HOČE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

POLHOV GRADEC - Ingotova koča (930 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

