Na Japonskem po več letih znova odprli plaže v bližini Fukushime

Tokio, 23. julija - Japonska je po več letih obnove ponovno odprla tri plaže v regijah, ki sta jih je leta 2011 prizadela rušilni potres in posledični cunami, ki je povzročil hudo nesrečo v jedrski elektrarni Fukushima. Kopanje je znova možno na plaži v prefekturi Fukushima in na dveh plažah v prefekturi Miyagi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti.