Cene nafte navzdol

Singapur, 23. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, na trgu odmevajo predvsem medsebojne grožnje med Iranom in ZDA. Iranski predsednik Hasan Rohani je ponovno posvaril ZDA pred ukrepi proti Iranu in zagrozil, da bo Iran blokiral prevoz nafte čez strateško pomembno ožino Hormuz pri Perzijskem zalivu.