Primorske novice: Naposled zasluženi pogoji (23. 7.)

Koper, 22. julija - Postojna je dobila sodoben gasilsko-reševalni center, prenovljeno in večjo urgenco ter heliport. Sliši se nadstandardno, a gre za vzpostavljanje pogojev, kakršne si službe, ki so se s svojo usposobljenostjo in hitro odzivnostjo izkazale pri reševanju v najzahtevnejših primerih, zaslužijo, piše Veronika Rupnik Ženko v Primorskih novicah.