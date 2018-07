Mladi slovenski rokometaši še do tretje zmage

Celje, 22. julija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Celju danes vknjižila še tretjo zmago. S 27:23 je premagala Srbijo in osvojila prvo mesto v predtekmovalni skupini. Izbranci selektorja Saše Prapotnika so uvodoma premagali Norveško, zatem Izrael.