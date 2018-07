Na mejnih prehodih s Hrvaško daljše kolone

Gruškovje, 22. julija - Skladno z napovedmi ob vrhuncu turistične sezone so na mejnih prehodih s Hrvaško že ves dan daljše čakalne dobe, se pa čakanje za vstop v Slovenijo počasi krajša. Najdalje potniki v osebnih vozilih za vstop v Slovenijo čakajo v Metliki, in sicer uro in pol. Osebna vozila in avtobusi čakajo še na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.