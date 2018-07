Cort Nielsen prvi v Carcassonnu, brez sprememb med najboljšimi

Toulouse, 22. julija - Danec Magnus Cort Nielsen je bil najmočnejši v sprintu trojice preostalih ubežnikov v 14. etapi Toura, ki se je po 181,5 kilometra končala v Carcassonnu. Najboljši v skupnem seštevku so danes znova dali priložnost ubežnikom, do cilja so prišli z dobrimi 13 minutami zaostanka. Do sprememb med njimi ni prišlo, v rumeni majici je ostal Geraint Thomas.