Eva Alina Hočevar za konec MSP četrta, Niko Testen osmi

Rim, 22. julija - V Italiji se je končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Po dveh kolajnah v ekipnih preizkušnjah prvenstva in naslovu prvakinje v kajaku je v nedeljo Eva Alina Hočevar v kanuju priveslala do četrtega mesta. V finalu kajakašev do 23 let je veslal Niko Testen in bil na koncu osmi.