Ljubljana, 22. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je gost promet z zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg približno en kilometer. Zastoji so še na cestah od Parecaga proti mejnemu prehodu Sečovlje in od Padne do mejnega prehoda Dragonja.