MOK in predstavniki E-športa v nov dialog

Lozana, 22. julija - Predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja in Združenja mednarodnih športnih zvez (GAISF) so se v soboto na forumu v Lozani s predstavniki E-športa dogovorili za nov krog dogovorov. MOK in GAISF bosta oblikovali posebno povezovalno skupino, ki se bo ukvarjala z E-športom, so sporočili z Mednarodnega olimpijskega komiteja.