Na mejnih prehodih s Hrvaško daljše kolone

Gruškovje, 22. julija - Skladno z napovedmi ob vrhuncu turistične sezone so na mejnih prehodih s Hrvaško daljše čakalne dobe. Najdlje trenutno čakajo potniki osebnih vozil za izstop iz Slovenije na prehodu Gruškovje, in sicer uro in pol. Na prehodu Dragonja čakajo za izstop iz Slovenije 20 minut, za vstop v državo pa 40 minut.