Newport, 22. julija - Američan Steve Johnson in Indijec Ramkumar Ramanthan sta finalista teniškega turnirja ATP v Newportu. Johnson je v polfinalu ugnal Španca Marcela Granollersa s 6:3 in 6:3, Ramanathan pa je bil boljši od Američana Tima Smyczeka s 6:4 in 7:5.