Pella in Cecchinato za naslov v Umagu

Umag, 21. julija - Argentinec Guido Pella in Italijan Marco Cecchinato sta bosta v nedeljo pomerila za naslov na teniškem turnirju ATP v Umagu z nagradnim skladom 561.345 evrov. Pella je bil v polfinalu s 6:3, 1:6 in 6:2 boljši od tretjega nosilca, Nizozemca Robina Haaseja, tretjepostavljeni Cecchinato je izločil Marca Trungellitija s 6:2 in 6:1.