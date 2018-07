Slovenci četrti na uvodni tekmi poletne VN, zmaga Poljakom

Wisla, 21. julija - Slovenski smučarski skakalci so pod vodstvom novega trenerja Gorazda Bertonclja uvodno tekmo poletne velike nagrade v Wisli končali na četrtem mestu. Zmaga je pripadla vodilnim po prvi seriji, Poljakom (1073,3 točke), ki so slavili z ogromno prednostjo, Slovenci Tilen Bartol, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc so zbrali 945,4 točke.