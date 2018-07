Celovec, 21. julija - Nemški nogometni prvak Bayern je na prijateljski tekmi v Celovcu s 3:1 (0:1) premagal francoske šampione PSG. Bavarci so igrali brez vseh nemških reprezentantov, ki so igrali na svetovnem prvenstvu v Rusiji, pri Parižanih so manjkali francoski reprezentanti, zlati z mundiala.