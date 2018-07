Roglič v Mendeju pridobil osem sekund, Fraile junak etape

Montpellier, 21. julija - Omar Fraile je postal junak 14. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se je po 188 kilometrih končala v Mendeju. Španec v dresu ekipe Astana je bil ves dan v begu, napadel slabe štiri kilometre pred ciljem in se na čelo prebil dva kilometra do konca. Z napadom je na zaključnem vzponu poskusil Primož Roglič in pridobil osem sekund.