Gasquet in Fognini finalista Bastada

Bastad, 21. julija - V finalu teniškega turnirja ATP v Bastadu z nagradnim skladom 561.345 evrov se bosta v nedeljo pomerila Francoz Richard Gasquet in Italijan Fabio Fognini. Četrtopostavljeni Francoz je v polfinalu s 6:2 in 6:3 premagal Švicarja Henrija Laaksonena, tretji nosilec iz Italije pa je bil boljši od Španca Fernanda Verdasca s 6:1, 4:6 in 7:5.