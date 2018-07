Luksemburško-francoski finale v Gstaadu

Gstaad, 21. julija - Luksemburžanka Mandy Minella in Francozinja Alize Cornet sta finalistki turnirja WTA v Gstaadu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Minella je v polfinalu s 4:6, 6:2 in 6:2 premagala Čehinjo Merketo Vondrousovo, prva nosilka Cornetova pa je napredovala proti Kanadčanki Eugenie Bouchard, ki je dvoboj predala pri 7:6 in 1:0.