Prva skupna humanitarna operacija Rusije in Zahoda v Siriji

Damask, 21. julija - Rusija in Francija sta v prvi skupni humanitarni operaciji ponoči napotili letalo s 50 tonami pomoči za bivšo sirsko uporniško enklavo Vzhodna Guta, ki so jo sirske vladne sile po petih letih obleganja zavzele aprila. To je prva skupna humanitarna operacija Rusije in kake zahodne države od začetka sirske vojne leta 2011.