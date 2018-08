Poletni SOS: S pomočjo avtomatskega defibrilatorja lahko rešimo življenje

Ljubljana, 4. avgusta - Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak in tako že pred prihodom reševalcev ključno pomaga bolniku s srčnim zastojem.