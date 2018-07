V Rusiji zaprli muzej gulagov

Moskva, 21. julija - V mestu Joškar-Ola na zahodu Rusije so zaprli muzej posvečen zgodovini gulagov. Kot je v petek povedal direktor Nikolaj Arakčejev, nimajo več dostopa do muzeja. "Včeraj so tudi poskušali zaseči zbirke, najverjetneje na zahtevo mestne hiše," je povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.