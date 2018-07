Italijanska policija našla ukradeni sliki Rubensa in Renoirja

Monza, 21. julija - Italijanski policisti so na severu Italije našla dragoceni umetnini Rubensa in Renoirja, ki ju je lani aprila lažni rabin z diplomatsko imuniteto v Monzi ukradel dvema lastnikoma galerij, so potrdili na nedavni novinarski konferenci. Med osumljenimi je po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina tudi Hrvat.