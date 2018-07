Po dnevu nasilja dogovor Izraela in Hamasa o prekinitvi ognja

Gaza, 21. julija - Po dnevu silovitega izraelskega obstreljevanja območja Gaze sta se Izrael in skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, danes po navedbah slednjega dogovorila za prekinitev ognja. V stopnjevanju nasilja so bili ubiti štirje Palestinci in izraelski vojak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.