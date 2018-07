Newyorške borze v rdečem

New York, 20. julija - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile v rdečih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelji zadržani tudi zaradi izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je pripravljen uvesti carine na celoten kitajski uvoz, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi tega tudi pada vrednost dolarja v primerjavi z evrom.