Mladi slovenski rokometaši v Celju do druge zmage

Celje, 20. julija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let danes v Celju premagala Izrael z 28:24 (15:13). Izbranci selektorja Saše Prapotnika so vknjižili drugo zmago, v četrtek so s 27:19 (11:9) ugnali Norveško. V nedeljo ob 19. uri bodo za prvo mesto v skupini igrali proti Srbiji.