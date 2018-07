Pablo Casado nasledil Rajoya na čelu španske Ljudske stranke

Madrid, 21. julija - Delegati španske konservativne Ljudske stranke (PP) so danes za naslednika dolgoletnega vodje Mariana Rajoya izvolili 37-letnega poslanca in nekdanjega tiskovnega predstavnika vlade Pabla Casada. Izvolili so ga s 1701 glasom, njegova edina tekmica - nekdanja podpredsednica vlade Soraya Saenz de Santamaria - je dobila 1250 glasov.