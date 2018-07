Mesec: Pričakujemo pogajanja pod enakimi pogoji, kot jih je imela NSi

Ljubljana, 20. julija - V Levici so se pripravljeni pogajati o koalicijskem sodelovanju z LMŠ. Pričakujejo, da bodo pogajanja pod enakimi pogoji, kot so veljali za NSi, in da bo plod teh pogajanj bistveno drugačna koalicijska pogodba od te, ki je nastala po pogajanjih z NSi. Pripravljeni so se pogovarjati tudi o projektnem partnerstvu, pravi koordinator Levice Luka Mesec.