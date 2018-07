Trump kritičen do centralne banke zaradi višanja obrestnih mer

Washington, 20. julija - Ameriški predsednik Donald Trump je kritičen do ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed). Potem ko je bil do Feda zaradi višanja obrestnih mer kritičen že v četrtek, kar je Bela hiša skušala umiriti s potrditvijo neodvisnosti centralne banke, je kritiko do Feda znova izrazil danes na svojem priljubljenem mediju Twitter.