Pred obalo Floride odprli podvodni muzej

Tallahassee, 22. julija - V Mehiškem zalivu pred obalo na Floridi so odprli prvi podvodni muzej v ZDA. Poimenovali so ga Podvodni muzej umetnosti (Underwater Museum of Art - UMA), v njem pa si je mogoče ogledati tako umetniške skulpture kot morski živelj. Nahaja se ob obali državnega parka Grayton Beach v okrožju Walton, poroča nemška tiskovna agencija dpa.