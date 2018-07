Nizozemska in Turčija popolnoma obnovili diplomatske odnose

Haag/Ankara, 20. julija - Nizozemska in Turčija sta danes v skupni izjavi sporočili, da sta popolnoma obnovili diplomatske stike. Odnosi med državama so se močno ohladili lani, ko so nizozemske oblasti dvema turškima ministroma prepovedale nastop na shodu pred referendumom o spremembi turške ustave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.