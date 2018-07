Skupščina Salusa potrdila prevzem Sanolaborja

Ljubljana, 20. julija - Delničarji Salusa so na četrtkovi skupščini soglasno potrdili podpis pogodbe za nakup več kot polovice Sanolaborja, ki je bila sklenjena 23. maja. Delničarji so potrdili tudi dokapitalizacijo Salusa v višini 14,21 milijona evrov, pri kateri lahko sodelujejo prodajalci delnic Sanolaborja, so prek Ljubljanske borze sporočili iz Salusa.