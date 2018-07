Francoske železnice stavka stala 790 milijonov evrov

Pariz, 20. julija - Stavka železničarjev zaradi napovedane reforme francoske državne železniške družbe SNFC je to stala 790 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaposleni so stavkali skupno 37 dni, kar je najdaljša stavka v tej družbi v treh desetletjih. So se pa zaradi stavke za 140 milijonov evrov znižali stroški poslovanja.