Hrvaška bo turistom na mejnih prehodih delila vodo

Zagreb, 21. julija - Voznikom, ki bodo danes potovali preko najbolj obremenjenih mejnih prehodov med Hrvaško in njenimi sosedami, bo Hrvaška turistična skupnost (HTZ) delila vodo. Kot so napovedali, bodo vodo ponujali julija in avgusta ob vikendih v prometnih konicah na štirih mejnih prehodih s Slovenijo, kot tudi na dveh na meji s Črno goro in Srbijo.