Avstrijsko predsedovanje EU lažje razumljivo s posebnim prevajalnikom

Dunaj, 20. julija - Center za prevajanje na dunajski univerzi je posodobil poseben prevajalnik za lažje razumevanje izrazov, ki so značilni za avstrijsko nemščino in se pojavljajo v času avstrijskega predsedovanja Evropski uniji. S tem želijo narediti teme predsedovanja Avstrije bolj dostopne tudi v drugih jezikih in se izogniti napačnim prevodom.