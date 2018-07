Pogosto deževje neugodno za del kmetijske proizvodnje

Ljubljana, 23. julija - Medtem ko so bili letos pomladni meseci v Slovenji bolj suhi, pa najtoplejši del leta spremlja pogosto deževno vreme, ki je neugodno za del kmetijstva. Kmetje imajo letos težave pri sušenju trav in z napadi plesni. Sicer pa so hidrološke razmere v državi nekje v povprečju, le v Zgornjem Posočju in na Obali je trenutno nekoliko manj vode.