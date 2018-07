V Kopru zadovoljni s sezono ladijskega turizma

Koper, 22. julija - V Kopru so z letošnjo sezono ladijskega turizma zelo zadovoljni. Doslej je namreč prišlo 41 potniških ladij z okoli 46.500 gosti, do konca sezone pa pričakujejo še 43 ladij in predvidoma okoli 55.000 gostov, pravi Jana Tolja z Mestne občine Koper. Sicer pa je trend v nenehnem porastu, poleg tega se tudi sezona t.i. križark podaljšuje.