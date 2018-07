Ta teden evropsko usklajen nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 23. julija - Na slovenskih cestah bo ta teden potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Namen evropsko usklajene akcije je spodbuditi voznike tovornih vozil in avtobusov k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov, so poudarili na agenciji za varnost prometa.