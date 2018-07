Prihodnji teden preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 22. julija - Prihodnji teden se začenja drugi del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Namen evropsko usklajene akcije, ki bo potekala od ponedeljka do nedelje, je spodbuditi voznike tovornih vozil in avtobusov k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov, so poudarili na agenciji za varnost prometa.