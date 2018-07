Ryanair zaradi stavke pilotov odpovedal polete med Veliko Britanijo in Irsko

Dublin, 20. julija - Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je zaradi današnje stavke pilotov, ki niso zadovoljni s plačami in delovnimi pogoji, moral odpovedati 24 poletov med Veliko Britanijo in Irsko. Podobno stavko so piloti irskega letalskega prevoznika izvedli že prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.