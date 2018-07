Microsoft okrepil prihodke in dobiček

New York, 20. julija - Ameriški računalniški velikan Microsoft je v minulem četrtletju povišal prihodke in čisti dobiček, predvsem na račun storitev v oblaku in umetne inteligence. Dobiček je v medletni primerjavi narasel za 10 odstotkov na 8,8 milijarde dolarjev, prihodki pa za 17 odstotkov na 30,1 milijarde dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.