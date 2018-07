Na vipavski hitri cesti umrl 20-letni sopotnik

Nova Gorica, 20. julija - Na vipavski hitri cesti se je v četrtek nekaj po 18. uri pred cestninsko postajo Bazara zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 20-letni sopotnik v osebnem vozilu. Zaradi neprilagojene hitrosti je namreč vozilo začelo zanašati in vrteti, 20-letnika je vrglo iz vozila, poškodbe pa so bile zanj usodne, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.