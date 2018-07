Globoko pod zemeljsko površino se skriva ogromna količina diamantov

Washington, 20. julija - Ameriški znanstveniki so globoko pod zemeljsko površino zaznali ogromno količino diamantov - več kot kvadrilijon oz. milijon milijard ton. Diamantne mrzlice sicer ne gre pričakovati, saj so dragi kamni precej globlje od najglobljih vrtin, ki jih je naredil človek, med 145 in 240 kilometri.