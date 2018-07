Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 7.

Ljubljana, 27. julija - Naraščajoče temperature so v iztekajočem se tednu ponudile ugodna tla za širjenje požarov po več državah v Evropi. Najhuje je bilo v Grčiji, kjer so ognjeni zublji terjali najmanj 83 mrtvih. Na Japonskem je kosil vročinski val. EU in ZDA je uspelo doseči dogovor o umiritvi trgovinskih napetosti, a za zdaj ostaja še veliko odprtega.