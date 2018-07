Kobilarna Lipica v prvem polletju s 35-odstotno rastjo obiska

Lipica, 22. julija - Kobilarno Lipica je v prvih šestih mesecih obiskalo 49.160 obiskovalcev, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 16 odstotkov več od načrtovanega. Prihodki so se v medletni primerjavi na kobilarniškem področju povečali za devet odstotkov, na turističnem pa za 34 odstotkov, so za STA povedali v družbi.