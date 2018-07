Domžale, 19. julija - Nogometaši Domžal so se uvrstili v drugi krog kvalifikacij za evropsko ligo, potem ko so v povratni tekmi proti Širokem Brijegu doma igrali neodločeno 1:1. Ker je bil na prvi tekmi v Hercegovini izid 2:2, so Domžalčani napredovali zaradi večjega števila golov v gosteh.